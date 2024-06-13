Через демографічні процеси чисельність працездатного населення в Україні у 2024 році зменшилася на 40% порівняно з довоєнним 2021 роком.

Про це повідомила провідний експерт соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

“Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме, досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме”, — поінформувала вона.

Як зазначила Пищуліна, сьогодні для відновлення економіки України необхідно понад 4,5 млн працездатного населення. Серед факторів, які впливають на перспективи розвитку сфери зайнятості, експертка назвала демографічні процеси та регіональну специфікацію.

“Скорочення робочої сили на 40% у 2024 році, як порівнювати з 2021 роком, відбулося через демографічні втрати. Наразі збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та наявний ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні”, — сказала вона.

Крім того, відбулася релокація підприємств в тилові регіони України, однак на заході складно створювати ВПК, бо там не було до сьогодні великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня “промислово-технічна культур”