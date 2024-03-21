Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
За її словами, у відповідь на неї Росія вдарила ракетами.
“Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення “формули миру” Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета “Кинджал” по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина”, – написала Брінк у Twitter (Х).
Сама зустріч відбулася в середу, офіційно про неї не повідомляли.
Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української “формули миру”, раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.
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