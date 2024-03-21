На ній обговорювали формулу миру Зеленського. Це перша така всесвітня зустріч у Києві.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, у відповідь на неї Росія вдарила ракетами.

“Відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників з питань безпеки з країн усього світу для обговорення “формули миру” Володимира Зеленського? Гіперзвукова ракета “Кинджал” по Києву о 5:00 ранку, поранення отримали 10 мирних жителів, серед них дитина”, – написала Брінк у Twitter (Х).

Сама зустріч відбулася в середу, офіційно про неї не повідомляли.

Зустрічі радників з питань нацбезпеки, які працюють над втіленням української “формули миру”, раніше, за офіційними повідомленнями, в Україні не проходили, а відбувались за межами держави.