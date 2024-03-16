Президент наголосив, що такий історичний результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини.
Володимир Зеленський нагородив переможців і призерів змагань, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей.
“Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців та потужних українських досягнень”, – сказав Зеленський.
Президент зауважив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України у складний час війни, особливо коли вона певним чином розфокусована.
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