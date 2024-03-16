Президент України зустрівся зі спортсменами національної дефлімпійської збірної команди України, яка здобула 19 медалей на ХХ зимових Дефлімпійських іграх у турецькому місті Ерзурумі. Варто зазначити, що це перша перемога українців в командному заліку за роки незалежності.

Президент наголосив, що такий історичний результат на Дефлімпійських іграх є ще одним доказом того, наскільки наші спортсмени та українці сильні, а український характер переважає будь-які виклики та обставини.

Володимир Зеленський нагородив переможців і призерів змагань, завдяки яким Україна вперше посіла найвище місце в загальнокомандному заліку та здобула рекордну кількість медалей.

“Ви додаєте Україні гордості, можливості пишатися людьми, силою українців та потужних українських досягнень”, – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що такі результати сприяють поверненню уваги до України у складний час війни, особливо коли вона певним чином розфокусована.