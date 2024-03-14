Сьогодні, 14 березня, розпочалась реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), яка триватиме до 11 квітня включно.

Про це повідомляє Пресслужба Міністерства освіти і науки України (МОН).

Цьогорічний процес реєстрації проводиться в безпаперовій формі за ініціативи Українського центру оцінювання якості освіти.

Як зареєструватися?

У відомстві зазначили, що абітурієнти повинні створити особистий кабінет за допомогою спеціального сервісу для реєстрації. При створенні кабінету необхідно вказати особисті дані, такі як реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження та дані документа, що підтверджує особу. Після цього слід виконати вказані кроки у кабінеті:

Потрібно вказати особисті дані для реєстрації, такі як контактна інформація, випускник поточного року чи минулих років, необхідність спеціальних умов, вибрати предмет для тестування, місце проведення НМТ та мову складання тесту. Потрібно завантажити сканкопії або фотокопії необхідних документів для реєстрації. Після внесення інформації та завантаження документів потрібно надіслати їх для оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши відповідну кнопку в сервісі.

Терміни та місце проведення НМТ

Міністр освіти і науки України, Оксен Лісовий, повідомив про проведення основної сесії НМТ з 14 травня по 25 червня, а також про додаткову сесію з 11 по 19 липня. Він також зазначив, що мультитест можна буде скласти як в Україні, так і за кордоном. Лісовий наголосив, що вже 28 країн підтвердили готовність створити тимчасові екзаменаційні центри для українців у їхніх містах.

Нагадуємо, що ще в січні Український центр оцінювання якості освіти затвердив завдання та схеми нарахування балів на НМТ-2024.