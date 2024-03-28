Вищий антикорупційний суд продовжив до 28 травня термін дії обовʼязків, покладених на колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його в одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як відомо, Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 млн грн застави. На нього поклали наступні обов’язки: прибувати за кожною вимогою; не відлучатися за межі України без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет. Прокурор САП просив знову продовжити обов’язки.

«Задовольнити частково клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на обвинуваченого Всеволода Князєва. Продовжити обвинуваченому Всеволоду Князєву строк дії покладених на нього обов’язків. Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2024 року включно», – оголосив рішення головуючий суддя Сергій Мойсак.

Нагадаємо, ВАКС розпочав розгляд справи судді Верховного суду Всеволода Князєва. За версією обвинувачення, Князєв одержав $2,7 млн неправомірної вигоди через посередника-адвоката Олега Горецького. Саму ж неправомірну вигоду надав український олігарх Костянтин Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення на його користь щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року Жеваго вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав звʼязки з суддями Верховного суду.