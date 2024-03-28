Президент Володимир Зеленський вважає, що після завершення війни в Україні настане "бум народжуваності". За його словами, основним фактором для зростання населення є безпека.

Він висловив ці думки під час зустрічі зі студентами Сумського державного університету.

Зеленський підкреслив, що безпека є головним стимулом для збільшення кількості народжуваних дітей, та зазначив, що фінансові заохочення самі по собі не дуже ефективні в умовах війни.

“Я думаю, що найбільший стимул – це безпека, і що далі з дитиною, і що робити. І треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, допомагають, але вони не стимулюють народжувати саме під час війни”, – сказав президент.

Він також висловив необхідність наявності укриттів у школах і дитячих садках, а також систем протиповітряної оборони, які допоможуть забезпечити безпеку населення.

“Тобто є те, що має робити держава з партнерами – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи. І інформувати суспільство про це. Але ж ви розумні, ви самі бачите, якщо стріляють, і якщо воно не падає і це збивається – то це говорить про те, що у нас є достатня кількість мобільних вогневих груп і систем ППО. Якщо прилітає – то це значить, що безпеки з неба поки немає”, – сказав Зеленський.

Він відзначив, що безпека з неба також впливає на народжуваність.

“Я розумію, що закінчиться війна – буде бум (народжуваності — ред.). Я в цьому впевнений, будуть люди повертатися, будуть впевнені в завтрашньому дні, впевнені в майбутньому та Україні”, – сказав він.