Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

Рішення ухвалено у зв’язку із невиконанням колишнім головою ВС Постанови суду про конфіскацію в дохід держави незаконно отриманого подарунка в розмірі 906 600 грн.

Також Державна виконавча служба Міністерства юстиції України наклала арешт на банківські рахунки Всеволода Князєва.

Наразі відомо, що за боржником на праві власності зареєстровано 4 одиниці нерухомого майна у місті Миколаєві та Миколаївській області.

За повідомленням НАЗК, у 2023 році Всеволод Князєв отримав подарунок у вигляді оренди квартири у Печерському районі (Липки) міста Києва площею 133 кв. м. за ціною, суттєво нижчою від мінімальної ринкової вартості оренди житла. На підставі договору оренди нерухомого майна, укладеного наприкінці 2017 року, суддя винаймав квартиру для проживання із щомісячною платою 1 тис. грн. Різниця у фактичній та ринковій вартості оренди і була цим незаконним подарунком.