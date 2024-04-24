Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла рішення закрити справу проти голови Рахункової палати у 2018-2023 роках Валерія Пацкана у зв’язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення.

Про це Валерій Пацкан повідомив у Facebook.

Він назвав справу політичною. А її закриття – свідченням того, що закон переміг, а політикани програли. Зокрема, Пацкан зазначив, що справу проти нього було відкрито через те, що Рахункова палата планувала перевірити “певні структури”.

“Справа почалась з того, що мені чітко дали зрозуміти: якщо Рахункова буде перевіряти певні структури – мене будуть наздоганяти. Після моєї відмови ініціатори процесу пішли силовим шляхом: порушили кримінальну справу, зняли з посади очільника Рахункової палати. На щастя, сьогодні – кінець ганебної справи. Але! Лише за мінімальними підрахунками на цю силову машину, метою роботи якої була політична розправа наді мною, було витрачено коштів близько 10 млн грн. Це гроші платників податків, які були втрачені державою на прокурорів, слідчих та суддів, щоб натиснути та звільнити мене з Рахункової палати, а якщо вдасться, то і відправити за грати”, – написав ексголова Рахункової палати.

Валерій Пацкан підкреслив, що за ці кошти можна було придбати майже 1000 дронів для ЗСУ. І порадив “на наступних виборах зробити висновки”.