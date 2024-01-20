“З метою встановлення історичної та соціальної справедливості, відзначення бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу Повітряних сил, підтверджую незмінність своєї позиції щодо перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Повітряних сил без розділення проспекту на дві частини.” — Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Варто зазначити, що пропонувалась й інша назва. Так за перейменування на проспект Європейського союзу у Київраді виступила “Європейська Солідарність”. Згодом партія провела рекламну кампанію, аби вплинути на голосування у “Київ Цифровий”.

Нагадаємо, що раніше Головнокомандувач підтримав перейменування Повітрофлоцького саме на проспект Повітряних Сил, про що зазначив у своєму листі.