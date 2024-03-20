Йдеться про людей, внесених до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Як повідомляє Офіс омбудсмана, про це на зустрічі в межах Московського механізму ОБСЄ розповів представник уповноваженого із прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко.

зниклих безвісти за особливих обставин. Вони поділені на три категорії: діти, цивільні та військовополонені.

Представник омбудсмана наголосив, що реєстр перебуває в стані наповнення та перевірки інформації, тому цифра може бути значно більшою.

Серед незаконно затриманих окупантами, як зазначає Кононенко, є хворі та вразливі групи населення, а також троє працівників ОБСЄ.

“З усіх цивільних громадян, яких незаконно затримала й засудила РФ, верифіковано близько 1600 осіб“, – сказав представник омбудсмана.