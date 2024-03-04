Про це повідомили у виданні Bloomberg.

Постанова скасувала рішення Верховного суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп втратив своє право знову балотуватися в президенти через порушення 14-ї поправки до Конституції, яка забороняє посадовцям, що брали участь у «заколоті чи повстанні», обіймати державні посади.

Заборона балотуватися була висунута Трампу через події 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався до будівлі Конгресу.

Варто зазначити, що 6 з 9 суддів у Верховному Суді, що виправдав Дональда Трампа є республіканцями (з яких 3-х призначав раніше сам Трамп).