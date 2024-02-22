На Донеччини від ракет вироблених в КНДР вже загинули 17 мирних жителів.

Служба безпеки України знайшла підтвердження використання таких балістичних ракет російською армією для обстрілів України.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

За інформацією слідчих, армія РФ випустила по території України вже понад 20 балістичних ракет типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виготовляють на території КНДР.

“Рашисти вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів”, — повідомила Служба безпеки.

Також за інформацією слідчих, російські війська били такими ракетами по Запоріжжю, Києву та Харкову.

За всіма фактами обстрілів Служба безпеки розпочала кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).