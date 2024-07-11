Перед судом постане колишній керівник одеського обласного ТЦК, який під час війни в незаконний спосіб їздив відпочивати в Іспанію та на Сейшели. Йдеться про Євгена Борисова, якому у травні цього року повідомили про підозру у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він не з’являвся на службу без поважних причин та ухилявся від несення обов’язків військової служби.

Слідство встановило, що експосадовець виїздив за межі України у 2022-2023 році під виглядом особи, що начебто постраждала внаслідок російської агресії. Зокрема, за допомоги знайомого лікаря він оформляв собі виїзд начебто на лікування після поранення на фронті. Насправді Євген Борисов їздив відпочивати на найкращі курорти Сейшельських Островів та Іспанії.

Під час розслідування також було встановлено, що екскерівник одеського ТЦК використовував підроблений документ, як підставу для нез’явлення вчасно на військову службу.

Борисова звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема у використанні завідомо підробленого документа, нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем (крім строкової служби) та ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану. Наразі Борисов перебуває у СІЗО.

Фігуранту справи загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що журналісти знайшли в Іспанії маєток та офіс, власниками яких є матір та дружина начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.