Російські війська здійснили 1889 атак. Ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.
Про це повідомляє Національна поліція України
“Пошкоджено 17 цивільних об’єктів – вісім житлових будинків, комунальні підприємства, адмінбудівлю, магазин, об’єкт соціальної інфраструктури, автомобілі”, – йдеться у повідомленні.
Три ракети із ЗРК «С-300» росія спрямувала на Покровськ, пошкоджено соціальний об’єкт, без постраждалих.
Тричі окупанти обстріляли Добропілля – поранили двох цивільних осіб, пошкодили комунальні підприємства, адмінбудівлю, автомобіль.
“Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано ще двоє людей – у Красногорівці та Соловйовому”, – зазначають у відомстві.
По Галицинівці ворог вдарив з безпілотника, скинувши бойову частину РПГ-7. Руйнувань зазнали шість приватних будинків і магазин.
Лисівку російські війська атакували з «Ураганів» – пошкодили приватну оселю. Ще один будинок пошкоджено в Торецьку.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
“За допомогою поліції евакуйовано ще 146 людей, з них 22 дитини. З початку обов’язкової евакуації – 157 525 осіб, серед них 18 555 – діти, 6 464 – люди з інвалідністю”, – підсумували у відомстві.
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