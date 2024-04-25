Російські війська здійснили 1889 атак. Ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони.

Про це повідомляє Національна поліція України

“Пошкоджено 17 цивільних об’єктів – вісім житлових будинків, комунальні підприємства, адмінбудівлю, магазин, об’єкт соціальної інфраструктури, автомобілі”, – йдеться у повідомленні.

Три ракети із ЗРК «С-300» росія спрямувала на Покровськ, пошкоджено соціальний об’єкт, без постраждалих.

Тричі окупанти обстріляли Добропілля – поранили двох цивільних осіб, пошкодили комунальні підприємства, адмінбудівлю, автомобіль.

“Внаслідок артилерійських обстрілів травмовано ще двоє людей – у Красногорівці та Соловйовому”, – зазначають у відомстві.

По Галицинівці ворог вдарив з безпілотника, скинувши бойову частину РПГ-7. Руйнувань зазнали шість приватних будинків і магазин.

Лисівку російські війська атакували з «Ураганів» – пошкодили приватну оселю. Ще один будинок пошкоджено в Торецьку.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

“За допомогою поліції евакуйовано ще 146 людей, з них 22 дитини. З початку обов’язкової евакуації – 157 525 осіб, серед них 18 555 – діти, 6 464 – люди з інвалідністю”, – підсумували у відомстві.