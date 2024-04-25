На сьогоднішній день передбачається імпорт електроенергії у розмірі 12 786 МВт-год, а експорт не передбачений.

Про це 25 квітня повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У минулу добу потреби споживачів були задоволені власним виробництвом, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії. Обсяг екстреного постачання електроенергії склав близько 3% від добового споживання.

“Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі (Дніпропетровщина). Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. У години вечірнього піка (з 17:00 до 22:00) застосовувалися графіки обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах, крім Херсонської області”, — йдеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу в одному з південних регіонів пошкоджено обладнання вітроелектростанції, що призвело до зниження її потужності. Також у Чернігівській області через обстріл з боку РФ було відключено 413 абонентів у 6 населених пунктах.

Технологічні причини спричинили короткочасне вимикання обладнання на високовольтних підстанціях у Харківській та Одеській областях, а також вимикання електромереж та підстанцій оператора системи передачі та обленерго у Хмельницькій області. Внаслідок цього було знеструмлено близько 34,5 тис. абонентів, проте всіх їх заживлено впродовж короткого періоду.