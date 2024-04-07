Армія РФ щосили намагається захопити село Роботине на Запоріжжі, але поки всі спроби окупантів є марними.

Про це сказала начальниця пресслужби бригади “Спартан” Анастасія Кіріченко “24 каналу”.

“Ворог усіма силами та засобами намагається відновити втрачені позиції, захопити Роботине. Намагаються прорвати цей напрямок оборони у тому числі із застосуванням броньованої техніки. Нашим військам дійсно важко щоденно, цілодобово відбивати ці штурми противника, тим паче, що ворог доволі часто змінює тактику”, – повідомила Кіріченко.

За її словами, упродовж доби на Оріхівському напрямку російські сили за підтримки авіації здійснили дві атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Загалом війська ворожої країни продовжують нарощувати кількість авіаударів по населених пунктах саме з цивільним населенням.

Ситуація довкола Роботиного прокоментувала й керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни не припиняють атак, але в суходолі вони дещо знизили свій тиск й перемикнулися переважно на авіацію.

“Намагаються тиснути керованими авіабомбами, некерованими авіаційними ракетами, завдавати ударів так, щоб наші підрозділи не мали змоги нормально закріпитися і розглядати свої перспективи”, – розповіла Гуменюк.