Про це повідомив 26 березня міський голова столиці України Віталій Кличко.

«Уже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення», – написав Кличко.

Мер столиці відзначив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.