Про це повідомив 26 березня міський голова столиці України Віталій Кличко.
«Уже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста – зекономити на сплаті за опалення», – написав Кличко.
Мер столиці відзначив, що попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення.
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