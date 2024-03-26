Як повідомляє пресслужба Президента, стрічку «За мужність та відвагу» отримали 1-ша Президентська бригада оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка та 12-та бригада спеціального призначення імені Дмитра Вишневецького Національної гвардії України.

“Десять років, як слово «нацгвардієць» означає гордість і силу, необхідний результат у бою та надійність для держави Україна. На початку, у 14-му році, це слово – «нацгвардієць» – починалось із сенсу «доброволець». Зараз це теж зберігається. І кожен рік додає нашій Національній гвардії України ще одного значення, а саме – незамінності”, – наголосив Володимир Зеленський.