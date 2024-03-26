Цю інформацію оприлюднив Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, “Іжмаш – безпілотні системи” не змогло виконати план виробництва безпілотників через відсутність необхідних європейських компонентів.
У літній період 2023 року Міністерство оборони РФ уклало договір із цим підприємством на виробництво комплексів “Гранат-4”.
Однак у жовтні того ж року, на підставі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, завод повідомив про неможливість виконання повного обсягу плану з виробництва.
Працівники заводу передали відповідний документ представникам ЦНС.
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