Народна депутатка від фракції "Слуга Народу" та заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила що Комітет ВРУ має проблеми із внесенням правок до закону про мобілізацію.

Про це Мар’яна Безугла написала у своєму Telegram.

“Нардепи Комітету та гостьові нардепи так захопилися популізмом, що прямо посеред засідання представник ГШ ЗСУ не витримав і сказав, що цей законопроєкт стає «захистимо бідних ухилянтів від свавілля ЗСУ»”, — з допису Безуглої.

Нардепка також зауважила, що в нинішній редакції законопроєкту, його вже немає сенсу виносити на голосування.