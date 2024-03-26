Про це Мар’яна Безугла написала у своєму Telegram.
“Нардепи Комітету та гостьові нардепи так захопилися популізмом, що прямо посеред засідання представник ГШ ЗСУ не витримав і сказав, що цей законопроєкт стає «захистимо бідних ухилянтів від свавілля ЗСУ»”, — з допису Безуглої.
Нардепка також зауважила, що в нинішній редакції законопроєкту, його вже немає сенсу виносити на голосування.
-
Замість утилізації репродуктивних клітин – заповіт: як зберігатимуть генофонд військових?
-
СБУ затримала колаборанта з “МВС РФ”, що діяв під час окупації Харківщини
-
Ув’язнення за привласнення державних функцій: Безугла та Третьякова внесли законопроєкт