Така інформація з’явилася в картці законопроєкту № 7457 на сайті Верховної Ради.

Легалізації цих ліків просили онкохворі, пацієнти з епілепсією та ПТСР, тощо. Але доступні вони стануть не одразу, наразі уряд має розробити та узгодити всі необхідні механізми.

Зазначимо, що препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу.