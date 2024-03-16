“Цими тижнями багато хто вже побачив, що російська система війни має вразливості і що ми можемо досягти цих її вразливостей своєю зброєю”, — зі звернення Зеленського
Президент подякував Збройним Силам України, СБУ та Головному управлінню розвідки за нову українську далекобійність. А також відзначив український оборонно-промисловий комплекс за виробництво дронів.
Зеленський також анонсував відповідь Росії за обстріли українських міст у “суто військовому плані”.
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