Далі юридичне управління Верховної Ради надасть свої висновки і проєкт мають винести на розгляд в сесійній залі.

Про це повідомив голова Комітету, народний депутат від фракції “Слуга Народу” Олександр Завітневич.

“Комітет завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію. У засіданнях Комітету брали участь представники профільних міністерств та відомств, а також колеги депутати-автори відповідних правок. Розгляд пропозицій часто супроводжувався дискусіями, вимагав значного часу для узгодження позицій тих, хто виступав «за» і тих, хто наводив аргументи «проти», — зазначив він у дописі у Facebook.

Нагадаємо, що комітет підтримав те, що людина, яка перебуває за кордоном, буде змушена надати військово-обліковий документ під час оформлення нового закордонного паспорта.

Зокрема 7 лютого цього року оновлена версія урядового законопроєкту про мобілізацію №10449 була підтримана Верховною Радою у першому читанні. Тоді ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт у тому вигляді, який повторно запропонував 30 січня Кабінет міністрів України.

Документ також передбачає зниження призовного віку, а також виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) категорії “обмежено придатний”.

Усі, хто має такий статус, будуть зобов’язані ще раз пройти військово-лікарську комісію і мають бути визнані або придатними, або непридатними для служби.

Водночас людей з інвалідністю всіх груп пропонується звільнити від військової служби. Вони зможуть долучитися до армії за власним бажанням, пропонували автори законопроєкту.