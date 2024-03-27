Кабінет міністрів 30 січня 2024 року вніс до Верховної Ради законопроєкт №10449 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

Сьогодні Комітет з питань безпеки дійшов по законопроєкту про мобілізацію до 3518 правки. Відповідно закон готовий на 82%. Завтра Комітет завершить розгляд всіх правок.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

Міноборони пояснює, що передбачає мобілізаційний законопроєкт №10449:

Мобілізація пропонується від 25 до 60 років;

З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;

Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію (№ 10449). 7 лютого законопроєкт про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні. 27 лютого комітет Ради з питань нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання.