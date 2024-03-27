Сьогодні Комітет з питань безпеки дійшов по законопроєкту про мобілізацію до 3518 правки. Відповідно закон готовий на 82%. Завтра Комітет завершить розгляд всіх правок.
Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.
Міноборони пояснює, що передбачає мобілізаційний законопроєкт №10449:
- Мобілізація пропонується від 25 до 60 років;
- З 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;
- Від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
- Замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці у воєнний;
- Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
- Громадяни з 18 років, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
30 січня уряд зареєстрував у Верховній Раді нову редакцію законопроєкту про мобілізацію (№ 10449). 7 лютого законопроєкт про посилення мобілізації ухвалили в парламенті в першому читанні. 27 лютого комітет Ради з питань нацбезпеки почав розгляд законопроєкту про мобілізацію до другого читання.
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