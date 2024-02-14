Спеціалізована екопрокуратура та СБУ встановили пʼятьох російських військовослужбовців, які віддавали накази обстрілювати Харківський фізико-технічний інститут, де розміщена ядерна установка “Джерело нейтронів” та сховище ядерних матеріалів.

“Наскільки нам відомо, це буде перший у світі випадок кримінального переслідування за злочин екоциду, вчинений під час війни. За наявною інформацією, підозрюваний командир також був причетний до злочинів у Сирії. Тоді він не поніс відповідальності, і тепер воює проти України”, – заявив генпрокурор України Андрій Костін.