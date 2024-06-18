Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт.

Законопроєкт №9559д, який був ухвалений Верховною Радою, дозволяє місцевим бюджетам виділяти кошти на потреби Сил Оборони.

Згідно з цим законопроєктом, місцеві ради тепер мають право закуповувати різноманітні предмети, такі як дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів та інше, для потреб військових частин. Крім того, місцеві ради, які знаходяться в прифронтових або прикордонних зонах, можуть фінансувати будівництво фортифікаційних та інших захисних споруд.

“Усі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку й ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильнішою”, – сказав Володимир Зеленський після того, як громадськість негативно відреагувала на виділенні кошти для перекладання бруківки та барабанів в укриття.

Протягом кількох місяців учасники руху “Гроші на ЗСУ” проводять акції під Київською міською державною адміністрацією, вимагаючи збільшити необхідний бюджет для армії з міського бюджету. Водночас, бюджет Києва на 2024 рік не враховував вимоги учасників акції.