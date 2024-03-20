У ніч на 20 березня місто Енгельс у Саратовській області Росії було атаковане безпілотниками.

Про це повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі. Він запевня

Згідно з повідомленням російського Міноборони, протягом ночі збито чотири українські безпілотники над територією Саратовської області та один над Бєлгородською областю. Проте підтвердити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.

Місцеві жителі Енгельса у соцмережах повідомляли про низку вибухів у місті. Їхні звіти свідчили про два-чотири гучних вибухи, від яких вібрували вікна в рамах. Попереду цього люди чули сирену і звук мотора в небі.

Нагадуємо, що у місті Енгельс знаходиться військовий аеродром, звідки злітають російські літаки для атак в Україні. Аеродром вже раніше став об’єктом атак безпілотників.

Ці удари призвели до загибелі шестеро російських військовослужбовців, але Міноборони Росії стверджувало, що це сталося внаслідок падіння уламків, а не через удар безпілотників.

Україна офіційно не підтверджувала або не заперечувала свою причетність до цих подій.