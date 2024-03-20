Про це повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін у своєму Telegram-каналі. Він запевня
Згідно з повідомленням російського Міноборони, протягом ночі збито чотири українські безпілотники над територією Саратовської області та один над Бєлгородською областю. Проте підтвердити ці дані з незалежних джерел наразі неможливо.
Місцеві жителі Енгельса у соцмережах повідомляли про низку вибухів у місті. Їхні звіти свідчили про два-чотири гучних вибухи, від яких вібрували вікна в рамах. Попереду цього люди чули сирену і звук мотора в небі.
Нагадуємо, що у місті Енгельс знаходиться військовий аеродром, звідки злітають російські літаки для атак в Україні. Аеродром вже раніше став об’єктом атак безпілотників.
Ці удари призвели до загибелі шестеро російських військовослужбовців, але Міноборони Росії стверджувало, що це сталося внаслідок падіння уламків, а не через удар безпілотників.
Україна офіційно не підтверджувала або не заперечувала свою причетність до цих подій.