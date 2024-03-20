19 березня Комітет національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України розглянув 660 правок до нового закону про мобілізацію.

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Ці правки стосуються відстрочки від призову для різних категорій громадян, таких як особи з інвалідністю, багатодітні родини, опікуні, науковці та інші.

Згідно із заявою народної депутатки Фріз, ці пропозиції будуть узагальнені в загальні правки після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції, щоб прискорити розгляд законопроекту у Раді.

Також Комітет підтримав деякі інші ініціативи, включаючи можливість служби для громадян, що прибули до тимчасового центру консолідації самостійно, впровадження електронного кабінету як права, а не обов’язку та інші.

Нагадаємо, що дискусії щодо мобілізаційного проєкту тривають ще з минулого року, втім, розгляд правок почався зовсім нещодавно.