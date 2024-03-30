Російські окупанти намагаються вибити українські сили з плацдарму в районі села Кринки Херсонської області, але після атак не повертається 60−70% штурмових груп РФ.

Про це в ефірі FREEДОМ розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«На Херсонському напрямку, де в районі Кринок ворог без успіху вже багато місяців намагається вибити наших із плацдарму, складна ситуація в них (російських військових — прим.ред.) із формуванням штурмових підрозділів», — стверджує вона.

Гуменюк додала, що окупанти змушені підтягувати ресурси з глибоких тилів. За її словами, з Кринок не повертається близько 60−70% штурмових груп російских військових.

«Такі серйозні втрати для ворога — це щоразу, окрім реального знищення особового складу, це і ще серйозна деморалізація в морально-психологічному плані», — підкреслила вона.