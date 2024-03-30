Гуменюк заявила, що дрони намагаються обходити ППО, а це може передвіщати більш масовані удари

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона розповіла, що цієї ночі під ударом були південно-східні області. Так, на Одещині вдалося успішно збити всі запущені «шахеди», а на Дніпропетровщині уламки збитого дрона впали на територію елеватора.

За словами Гуменюк, окупанти намагалися направити «Шахеди» таким чином, щоб виявити та обійти системи ППО.

Це може свідчити про те, що навіть така не дуже потужна порівняно з іншими атака може бути передвісником нових, більш масованих ударів.

«Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми з отриманням інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотників. Небезпека з боку Чорного моря зберігається доти, доки ворог тримає ракетоносії. А загальний залп ракет, які вони тримають у бухтах, наразі становить 50», – підкреслила представниця Сил оборони.

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