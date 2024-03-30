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Гуменюк заявила, що дрони намагаються обходити ППО, а це може передвіщати більш масовані удари

Нічна атака дронів була спрямована на енергетичну інфраструктури України. Противник спрямовував дрони складнішими маршрутами, аби отримати дані про систему ППО. 

Субота, 30 березня 2024, 10:03

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Під час нічної атаки ворог використав складніші маршрути, щоб отримати дані про систему ППО. Про це повідомили у Силах оборони Півдня.

Вона розповіла, що цієї ночі під ударом були південно-східні області. Так, на Одещині вдалося успішно збити всі запущені «шахеди», а на Дніпропетровщині уламки збитого дрона впали на територію елеватора.

За словами Гуменюк, окупанти намагалися направити «Шахеди» таким чином, щоб виявити та обійти системи ППО.

Це може свідчити про те, що навіть така не дуже потужна порівняно з іншими атака може бути передвісником нових, більш масованих ударів.

«Ми вже акцентували увагу, що після знищення А-50 у ворога є проблеми з отриманням інформації, внаслідок чого вони активізують діяльність безпілотників. Небезпека з боку Чорного моря зберігається доти, доки ворог тримає ракетоносії. А загальний залп ракет, які вони тримають у бухтах, наразі становить 50», – підкреслила представниця Сил оборони.

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Теги: атака шахедами, війна, Гуменюк, робота ППО, російсько-українська війна - наслідки, російсько-українська війна

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