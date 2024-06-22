Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення по 22 червня орієнтовно склали 533 090 осіб. За минулу добу окупанти втратили 1 110 своїх солдатів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За останню добу українські сили знищили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійські системи та іншу техніку.

Також було знищено чотири крилатих ракети та 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Крім того, українські захисники знищили 23 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн й дві одиниці спеціальної техніки.