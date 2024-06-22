Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійські системи та іншу техніку.
Також було знищено чотири крилатих ракети та 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Крім того, українські захисники знищили 23 одиниці ворожої автомобільної техніки та автоцистерн й дві одиниці спеціальної техніки.
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