Про це повідомляє відлуння Кавказу.
За даними російських ЗМІ, затриманим є 36-річний громадянин України, ім’я якого не розголошується. Зі слів російських силовиків, підозрювані надсилали інформацію через месенджери про розташування російських військ і техніки в зоні «спеціальної військової операції».
Незрозуміло, як затриманий в Північній Осетії громадянин України міг передавати дані про російські війська із зони бойових дій. Жодних доказів того, що ув’язнений є причетним до цього, надано не було. За статею про шпигунство, йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.
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