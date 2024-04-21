У Північній Осетії на пункті пропуску "Верхній Ларс" на російсько-грузинському кордоні затримали громадянина України за підозрою у "шпигунстві".

Про це повідомляє відлуння Кавказу.

За даними російських ЗМІ, затриманим є 36-річний громадянин України, ім’я якого не розголошується. Зі слів російських силовиків, підозрювані надсилали інформацію через месенджери про розташування російських військ і техніки в зоні «спеціальної військової операції».

Незрозуміло, як затриманий в Північній Осетії громадянин України міг передавати дані про російські війська із зони бойових дій. Жодних доказів того, що ув’язнений є причетним до цього, надано не було. За статею про шпигунство, йому може загрожувати до 20 років ув’язнення.