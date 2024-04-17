

Його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора військовослужбовця рф визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

“Засуджений – військовослужбовець одного із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно десантних військ ЗС РФ“, – йдеться у повідомленні.

Прокурори в суді довели, що на початку березня 2022 року на автодорозі неподалік села Здвижівка Бучанського району Київської області засуджений разом зі своїми співслуживцями з автоматичної стрілецької зброї розстріляли легковий автомобіль. Його водій загинув на місці.

Намагаючись приховати вчинений злочин, російські військовослужбовці закопали тіло загиблого у лісі.

“Також доведено, що в середині березня 2022 року в с. Яблунівка Бучанського району засуджений спільно з іншими військовослужбовцями країни-агресора незаконно проник до домоволодіння та викрав майно”, – додали у відомстві.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.