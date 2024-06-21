Про це повідомляють ДТЕК та Укренерго.

Зазначається, що графіки погодинних відключень застосовуватимуть 22 червня всі обленерго з 16:00 до 24:00. Обсяг вимкнень світла буде більшим із 18:00 до 23:00 години. Об’єкти критичної інфраструктури не будуть обмежені в енергоживленні.

В Укренерго додають, що причиною таких виключень є наслідки масованих ударів росіян по енергооб’єктах.