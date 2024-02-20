Президент Володимир Зеленський завтра, 21 лютого, уперше з початку повномасштабної війни збере на зустріч свою фракцію «Слуга Народу».

Про це повідомило джерело hromadske у фракції «Слуга Народу».

Тема цієї зустрічі наразі невідома. Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк каже, що ця подія «неординарна в наших політичних реаліях».

Фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але в Зеленського, мовляв, не знаходилось на це часу.