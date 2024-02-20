Про це повідомило джерело hromadske у фракції «Слуга Народу».
Тема цієї зустрічі наразі невідома. Народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк каже, що ця подія «неординарна в наших політичних реаліях».
Фракція ще з минулого року просила про таку зустріч, але в Зеленського, мовляв, не знаходилось на це часу.
«На зустрічі планують поговорити загалом про ситуацію в країні. Визначеної теми немає. Депутати у фракційному чаті голосують за запитання, які поставлять президенту. Ті 10, які наберуть найбільше голосів, будуть озвучені Зеленському», — пише видання.