Про це повідомляє Служба безпеки України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один зрадник, який воював проти Сил оборони на півдні України.

“У лавах загарбників він будував укріпрайони рашистів та обстрілював позиції ЗСУ на передовій у Запорізькій області. Українські захисники захопили його у полон під час запеклих боїв під Роботиним у серпні 2023 року”, – йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику 15 років тюрми.

“Як встановило слідство, засудженим є мешканець тимчасово захопленого Сімферополя. У листопаді 2022 року він добровільно «мобілізувався» до окупаційних угруповань Росії. Там йому видали автоматичну зброю з боєприпасами і призначили на посаду стрільця. Згодом його підрозділ передислокували до лівобережної Херсонщини, де він облаштовував фортифікаційні споруди”, – додають у СБУ



Потім зрадника направили до Пологівського району у Запорізькій області для стримування контрнаступу ЗСУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.