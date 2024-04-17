Інформацію про це розповсюджували через Telegram-канал “Кримський міст”.
“Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки”, — йдеться у повідомленні.
Пізніше рух через міст відновили.
Нагадаємо, що раніше у Криму також реєстрували випадки вибухів. А також раніше повідомлялось, що Україна здатна зруйнувати Кримський міст до середини липня цього року.
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