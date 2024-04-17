Вночі на Кримському півострові сталися вибухи, що призвели до тимчасового перекриття руху автотранспорту через Керченську протоку.

Інформацію про це розповсюджували через Telegram-канал “Кримський міст”.

“Тих, хто перебуває на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки”, — йдеться у повідомленні.

Пізніше рух через міст відновили.

Нагадаємо, що раніше у Криму також реєстрували випадки вибухів. А також раніше повідомлялось, що Україна здатна зруйнувати Кримський міст до середини липня цього року.