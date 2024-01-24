Група компаній, яку пов‘язують з бізнесменом Адамовським поставляла контрафактне паливо для МінОборони та була причетна до схем закупівель продовольства для ЗСУ.

Про “Трейд Коммодіті”

«Трейд Коммодіті» – це мережа компаній, яка виникла при президентові Порошенку. Згодом вона почала один за одним вигравати тендери на державні закупівлі та поставляти паливо в Україну. За даними ресурсу «Наші гроші» через «Вісник держзакупівель» та «Прозорро» за президентства Порошенка «Трейд Коммодіті» виграли тендерів на 17 мільярдів гривень лише на паливі для держави. Інвестором “Трейд Коммодіті” є український бізнесмен Андрій Адамовський.

Скандал на поставці харчів

19-го січня 2024-го року заступник міністра оборони Віталій Половенко, заявив, що після позапланової перевірки складів деяких військових частин на Сході, було виявлено харчові продукти неналежної якості. Причиною перевірки були скарги військових на якість харчів. Назву компанії Віталій Половенко не вказує. Однак, кілька днів тому Богдана Ярова, радниця іншого заступника міністра Оборони висловила свої претензії саме до компанії Трейд граніт Інвест, яка входить до мережі компаній Адамовського.

“Компанія виграла за конкурентними цінами, з нормальними документами десять лотів. Здавалось би, великий обʼєм, працюйте. Але проблема в тому, що вже тижні Міністерство оборони, ведуть переговори, садять операторів на контроль постачання в режимі 24/7, пишуть листи, виставляють претензії, складають акти. Про що? Правильно. Про недопостачання харчових продуктів, а місцями й непостачання”, – радниця заступника Міністра Оборони Богдана Ярова.

За недотримання умов договору у Міноборони мають виставити штрафні санкції компанії та замінити постачальника.

Нагадаємо, що у вересні 23-го року найбільший договір на закупівлю харчів для військових був вартістю у 666 млн грн. І його отримала вищевказана компанія “ Трейд Граніт Інвест”, власне розслідування провело видання «Наші Гроші». Це був останній підряд на харчування для ЗСУ, який провели через відкриті торги. Фірма виграла аукціон зі знижкою 23%. Однак на торгах були ще дві пропозиції від інших фірм «Арвін про» і «Торговий дім Марінталь груп» із більшими знижками — 28 і 26 відсотків, але їх відхилили через недоліки у їхніх пропозиціях.

Про тендери та хто керував групою компаній «Трейд Коммодіті»

Керував «Трейд Коммодіті» Владислав Якубовський, політичні питання вирішував депутат Грановський, а інвестором був бізнесмен Адамовський. Серед клієнтів «Трейд Коммодіті» були Укрзалізниця та Міністерство Оборони.

Контрафактне (тобто підроблене) пальне «Трейд Коммодіті» регулярно поставляло до Укрзалізниці, Міноборони та Держрезерву – тобто, органам, від яких безпосередньо залежить питання національної безпеки України. А з керівником Держрезерву Вадимом Мосійчуком у 2017 році «Трейд коммодіті» мали конфлікт, через поставку неякісного палива. Чоловік запевняв, що поставлений бензин через два тижні почав розшаровуватися в резервуарах.

Влітку 23-го року, журналісти Стопкору, надіслали запит до Укрзалізниці, з метою дізнатись чи постачали їм афілійовані компанії до тов «Трейд Коммодіті» протягом 2020-го та 2023-го років дизельне паливо, мастило та оливи. І там відповіли, що закуповували це все в компанії ТОВ «Торум», пов’язанною з групою компаній «Трейд Коммодіті».

Ба-більше, за останні 3 роки закупівель Укрзалізниця перерахувала на рахунок ТОВ «Торум» майже 2,5 млрд грн.

Про захід на авіаринок

Після усіх скандалів, в липні 2023-го року, з’являється новина , що група компаній «Трейд Коммодіті» планує вийти на новий рівень. На ринок Авіазаправок під брендом SKY AVIA. Про це свідчить заявка групи на реєстрацію торгової марки на сайті Державного Підприємства Укрпатент. Якщо це станеться, то це є пряма загроза національній безпеці. Оскільки паливо буде для української бойової авіації.

Як показує практика, іноді розголос діє значно краще, ніж позов в суді. Як діятиме чинне Міністерство Оборони покаже час.