4 березня на ресурсі Інституту вивчення війни (ISW) була опублікована стаття про вчорашні заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

4 березня Медведєв прочитав лекцію під назвою “Географічні та стратегічні кордони” на Російському всесвітньому молодіжному фестивалі. Це організований Кремлем захід, із відвідувачами з понад 100 іноземних держав. Під час заходу Медведєв заявив, що “Україна – це, звичайно, Росія”.

На сьогодні, як зазначає ISW, під окупацією російських військ перебуває лівий берег Херсонської області, але Медведєв визначив усі території на лівому березі річки Дніпро та багато територій на правому березі як “невід’ємні” частини російських “стратегічних історичних кордонів”.

Російські окупанти, зуважують аналітики ISW, наразі не займають жодної території на правобережжі Україні. Заступник голови Радбезу РФ говорив на тлі гіпотетичної англомовної мапи Східної Європи, яку він спочатку опублікував у своєму Telegram-каналі в липні 2022 року. На мапі зображені частини заходу України під контролем Угорщини, Польщі та Румунії. Це сприяє нещодавно відновленому кремлівському наративу про те, що східноєвропейські країни мають “територіальні суперечки” на заході України. Такі наративи спрямовані на те, щоб зіпсувати відносини України з її західними сусідами.

На мапі також показано, що Україна існує як окрема держава лише в межах Київської області, а решта сучасної української території позначена як частина Росії – далеко за межами територій, які зараз захоплені ворожими військами, і чотирьох областей, які РФ незаконно окупувала.

“Той факт, що Медведєв повторно використав мапу 2022 року, підкреслює, що максималістські територіальні цілі Кремля залишаються незмінними від початку війни”, – зазначили в ISW.

На лекції Медведєв також стверджував, що вплив суверенних великих держав, як-от вплив Росії, поширюється за межі їхніх географічних кордонів, обслуговуючи ширшу максималістську ідеологічну інтерпретацію “Русского мира”. Політик повторив заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що “кордони Росії ніде не закінчуються”.

Заступник голови Радбезу РФ заявляв, що стратегічні кордони держави, які він відрізняв від географічних кордонів, безпосередньо залежать від того, “наскільки сильна і суверенна” держава і її повноваження. Як стверджував Медведєв, що “могутнішою” є держава, то “далі її стратегічні кордони виходять за межі її державних кордонів”, і то більшою є сфера “економічного, політичного та соціально-культурного впливу” держави.

“Путін зробив схожі зауваження нещодавно. Це навело на думку, що він розглядає слабші держави, які не можуть в односторонньому порядку нав’язати свою волю іншим, як-от Україна, як такі, що мають урізаний суверенітет”, – вказали аналітики.

Окрім того, 22 лютого Медведєв заявив, що Росія, “ймовірно”, повинна захопити та окупувати Київ, який він назвав історично “російським” містом, у якийсь момент у майбутньому.

“Заяви Медведєва від 22 лютого та 4 березня свідчать про те, що існування залишків Української держави в Київській області – навіть після гіпотетичного врегулювання війни в Україні шляхом переговорів під керівництвом Росії – може бути тимчасовим і підлягати майбутнім нападам Росії”, – зауважили в Інституті вивчення війни.

Втім, російський політик не уточнив, куди простягнуться “стратегічні” кордони Росії, якщо розширяться її “географічні” кордони, як було зображено на представленій ним гіпотетичній мапі.

Аналітики вказують, що мапа є, зокрема, консервативним зображенням можливих російських територіальних претензій, враховуючи нещодавнє географічне визначення Путіна “Русский мир”, що охоплює колишню Російську імперію, до якої входять частини Польщі, Румунії, Фінляндії та Молдови.

Насамкінець Медведєв заявив, що Росія більше зацікавлена в підпорядкуванні українського народу, ніж у захопленні його території. Він стверджував, що “вороги Росії постійно наполягають на тому, що головною метою Росії є захоплення українських земель”, але, оскільки “багатства” українських земель, такі як пшениця, сталь, газ і вугілля, “майже відсутні”, головна цінність РФ, якої вона прагне від окупації України, – контроль над її народом.

Заступник голови Радбезу також заявив, що концепція суверенної Української держави та концепція української національної ідентичності, яка не є російською, мають “зникнути назавжди”.

“ISW продовжує документувати, як російська влада неодноразово бере участь у широкомасштабних та навмисних етнічних чистках, проводить кампанії та систематично працює над ліквідацією української мови, культури, історії та етнічної приналежності в окупованих Росією областях України”, – так аналітики закінчили статтю.

Отже, заяви заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва свідчать, що максималістські територіальні цілі Кремля залишаються незмінними від початку повномасштабної війни проти України. Навіть після гіпотетичного врегулювання війни шляхом переговорів це може бути тимчасовим і держава може потрапляти в майбутньому під напади РФ.