Сьогодні ми поговоримо про Юрія Швеця — одного з найпомітніших політичних блогерів в Україні та за її межами. Людина, на ютуб сторінці якої понад 1 мільйон 37 тисяч підписників. А його аналітичні відео, де він просто розмірковує перед камерою, особливо про Україну, набирають не менше ніж півмільйона переглядів.

Юрій Швець — уродженець України, з міста Харків. Колишній радянський розвідник та колишній майор КДБ. На даний момент, Юрій Швець живе у США та працює аналітиком на своєму ютуб-каналі, а ще він був однокурсником Путіна.

Саме так його представляють майже на усіх відео. І саме під цим статусом його кличуть на інтерв’ю українські телеканали, а його перегляди на ютуб лише зростають. Особливу любов до нього, чомусь активно показує телеканал, який належить, п’ятому президенту України Петру Порошенко, де він з’являється дуже часто.

Зазначимо, що Швець часто робить скандальні заяви, що в перспективі йдуть не на користь України. Так в одному зі своїх відео Юрій Швець звинуватив українських волонтерів у розкраданні допомоги, яка надходить нам із США, посилаючись на інтерв’ю на CNN американського полковника у відставці, який допомагає Україні та армії.

При цьому блогер не навів конкретних фактів та не показав жодного фрагменту з інтерв’ю.

В самому інтерв’ю, доречі, про розкрадання гуманітарки мова не йшла. Колишній військовий США просто висловив побоювання, що колись американська зброя може потрапити не в ті руки.

Нажаль, це не єдина заява Юрія Швець, що не має ніякого зв’язку з реальністю. Так, раніше він стверджував, що іранські дрони, які армія рф зараз активно використовує, ніхто і ніколи не мав постачати росії.

Також Юрій Швець у своїх відео відкрито критикує Офіс президента, зокрема зосереджуючись на Андрієві Єрмаку. Він запевняє що саме Єрмак замовляє пости в телеграм-каналах, з інформацією про те, що Швець є звичайним кремлівським проектом.

Дуже часто на каналі блогера з’являються заголовки, що спрямовані на розколювання українського суспільства, наприклад: “Полювання На Залужного” , “Єрмак знищує Сили Спеціальних Операцій”, “Змова проти Залужного” або “В офісі Зеленського крадуть так, ніби завтра не настане” і тд.

Це свідчить лише про те , що він є складовою російської ІПСОшної мережі та залучений до інформаційних спецоперацій проти України. Але, на думку ЗМІ, ефективність Швеця для російських спецслужб падає, тому що українці вже не сприймають його деструктивний вплив.