Про це повідомив колишній співробітник Пентагону Стівен Брайєн, пише видання Аsiatimes.
Зазначається, що французькі солдати, які відправлені в Україну, походять із 3-го піхотного полку Франції, який є одним із головних елементів французького Іноземного легіону. Перша група французьких військ налічує близько 100 осіб, які займаються артилерією та спостереженням.
Загалом в Україну планують надіслати близько 1500 легіонерів, наголошує Брайєн.
“Ці війська розміщені безпосередньо в гарячому районі бойових дій і мають допомогти українцям протистояти наступу Росії на Донбасі. Перші 100 – фахівці з артилерії та спостереження”, – повідомив екс-чиновник Пентагону.
Він зауважив, що сама Франція не має багато військ, щоб виставити на бойові лінії України, якщо французький уряд й захоче це зробити. Згідно з повідомленнями, сьогодні Франція не може підтримати розгортання повної дивізії за кордоном і не матиме таких можливостей не раніше 2027 року.
“Рішення направити іноземних легіонерів саме по собі є своєрідним французьким компромісом. Франція не розгортає свою рідну армію, і, окрім невеликої кількості офіцерів, надіслані люди не є громадянами Франції”, – уточнив Брайєн.
Українська сторона поки не надала офіційного підтвердження цій інформації.
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