Франція офіційно відправила свої перші війська в Україну. Вони були залучені для підтримки української 54-ї окремої механізованої бригади у Слов'янську.

Про це повідомив колишній співробітник Пентагону Стівен Брайєн, пише видання Аsiatimes.

Зазначається, що французькі солдати, які відправлені в Україну, походять із 3-го піхотного полку Франції, який є одним із головних елементів французького Іноземного легіону. Перша група французьких військ налічує близько 100 осіб, які займаються артилерією та спостереженням.

Загалом в Україну планують надіслати близько 1500 легіонерів, наголошує Брайєн.

“Ці війська розміщені безпосередньо в гарячому районі бойових дій і мають допомогти українцям протистояти наступу Росії на Донбасі. Перші 100 – фахівці з артилерії та спостереження”, – повідомив екс-чиновник Пентагону.

Він зауважив, що сама Франція не має багато військ, щоб виставити на бойові лінії України, якщо французький уряд й захоче це зробити. Згідно з повідомленнями, сьогодні Франція не може підтримати розгортання повної дивізії за кордоном і не матиме таких можливостей не раніше 2027 року.

“Рішення направити іноземних легіонерів саме по собі є своєрідним французьким компромісом. Франція не розгортає свою рідну армію, і, окрім невеликої кількості офіцерів, надіслані люди не є громадянами Франції”, – уточнив Брайєн.

Українська сторона поки не надала офіційного підтвердження цій інформації.