Що відомо про проєкт DeepStateUA: ідея створення, популярність у користувачів та співпраця з Міноборони.

Сьогодні у ЗМІ ширилася інформація про те, що міністерство оборони України підписало Меморандум про співпрацю з аналітичним проєктом DeepStateUA, який публікує карту з оновленнями щодо перебігу бойових дій в Україні.

Про підписання Меморандуму повідомила прес-служба Міноборони.

В цьому матеріалі наше медіа розповіло детальніше про проєкт DeepStateUA.

Як зазначає медіа Суспільне, проєкт DeepStateUA почався як телеграм-канал під час карантину у 2020 році. Спершу він висвітлював різні суспільно-політичні теми, втім, з початком повномасштабного вторгнення команда проєкту запустила інтерактивну мапу бойових дій російсько-української війни.

Ще до підписання Меморандуму карта користувалася попитом навіть у високопосадовців України: на неї посилалися колишній радник Офісу Президента Олексій Арестович та колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Західні ЗМІ, зокрема – Інститут вивчення війни (ISW), постійно використовують онлайн-карту для проведення військової аналітики.

Загалом, карту відкривають близько 3 000 000 користувачів за день.

Автори мапи, – Роман Погорілий та Руслан Микула, – до початку повномасштабного вторгнення висвітлювали війну у Афганістані, але з початком агресивної військової кампанії РФ одразу вирішили оприлюднювати фронтові зміни на своїй онлайн-карті.

В інтерв’ю для ресурсу Радіо.Свобода, автори розповіли про те, як виникла назва проєкту.

“DeepState в загальному розумінні – це щось незвичайне та позаурядове, де відбуваються найголовніші владні події. Ми хотіли бути чимось незвичайним в області подачі інформації, тому і виникла така ідея з назвою. І на сьогоднішній день вона цілком вдало вибрана, що дуже тішить”, – зазначили у команді проєкту.

В тому ж інтерв’ю члени команди DeepStateUA розповіли про те, що в їхню сторону були закиди щодо проросійськості проєкту: проєкт називали зрадницьким, оскільки той не показував успіхів ЗСУ.

“Хоча ніхто не враховує, що всі ці «успіхи» повідомили саме згадана вище категорія людей (команда DeepStateUA – ред.)”, – зауважили автори проєкту.

Звернемо увагу, що ціллю меморандуму Міноборони назвало забезпечення обміну даними між Міністерством та ГО DeepStateUA, щоб посилити Збройні сили України актуальною інформацією.

“Міністерство оборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави. Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій”, – зазначила Катерина Черногоренко, заступниця Міністра оборони.