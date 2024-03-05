В ніч на 5 березня жителі Кримського півострова чули вибухи на південному узбережжі та біля Кримського мосту.

Пропагандистські Telegram-канали стверджували, що Кримський півострів опинився під атакою БПЛА, які били з повітря та моря. Там припустили, що під загрозою перебували військові об’єкти РФ в Керчі, Феодосії та Кримський міст. Крым того, ціллю також міг бути патрульний катер “Сергей Котов”.

Блогер та журналіст Денис Казанський написав наступне: “Вночі в районі Керчі як крок доброї волі пішов на дно російський патрульний корабель “Сергій Котов. Екіпаж корабля складав до 80 осіб, про його долю Z-канали поки не повідомляють”.

Згодом у Телеграмі ГУР було опубліковано підтвердження знищення “Сергея Котова”.

За інформацією розвідників, відповідна місія відбулась у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

У ГУР додали, що внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель проєкту 22160 “Сергей Котов” зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

“Вогневе ураження “Котова” відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, ГУР опублікувало відео ураження корабля “Сергей Котов”, де видно, що він був остаточно потоплений.

Затим у інтерв’ю ресурсу Радіо.Свобода представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів про те, що серед екіпажу патрульного корабля “Сергей Котов” Чорноморського флоту РФ, який потопили в Криму, є загиблі моряки.

“Чергова вдала операція, дуже добрі новини. Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію, і “Сергей Котов” цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше, вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт”, – заявив представник ГУР.

Зі слів Юсова, це була не випадкова атака, а довготривала операція: “Умовно п’ять прямих влучань морськими дронами випадково не трапляються”.

Щодо екіпажу ситуація з’ясовується. Є загиблі й поранені, стверджує Юсов. Водночас є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись. Відомо про понад 10 карет “швидкої”, які викликали на найближчій ділянці суходолу, додали в ГУР.

Зокрема, про потоплений корабель відомо, що “Сергей Котов” був новітнім патрульний кораблем проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.

Судно озброєне 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом “Штиль-1”, ЗРК ближньої дії 3М-47 “Гібка” та двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін. Як відомо, корабель також може нести гелікоптер Ка-27ПС.

До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну – у липні 2022 року.

Загалом у РФ є чотири такі судна: “Василий Быков”, “Дмитрий Рогачев”, “Павел Державин” та “Сергей Котов”.

Екіпаж судна становить до 80 людей, а вартість – понад 60 млн доларів.

Як вже було зазначено, Україна не вперше атакувала цей корабель – у вересні минулого року під час атаки на корабель російського флоту “Сергей Котов” отримав значні пошкодження, повідомляли тоді в ГУР.