1 березня німецьке медіа DW опублікувало нове інтерв’ю з мером Києва Віталієм Кличком.

Нагадаємо, що в грудні 2023 Кличко дав інтерв’ю журналу Spiegel, де зазначив, що Україна рухається в бік авторитаризму і “Україна може в якийсь момент стати схожою на Росію, де все залежить від забаганок однієї людини”.

Отже, першим питанням у новому інтерв’ю для DW було: “Хто ця людина?”. Людина, від забаганок котрої все залежить в державі.

Кличко відповів, що важливо навіть в умовах війни зберегти демократичні досягнення, які є в Україні, а також наголосив, що нині в політиці “є багато напрямків, де є питання”, тож він намагається, щоб всі сприймали його слова не як критику, а як підказку.

На питання DW, чи та людина, котрій Кличко підказує, є Зеленський, мер Києва заявив, що “станом на сьогодні є централізація всієї влади, і всі рішення приймаються одноосібно”.

Далі журналісти DW нагадали про те, що нещодавно Верховна рада створила тимчасову спеціальну комісію щодо дослідження ефективності функціонування органів публічної влади в місті Києві.

Журналісти запитали, що ця комісія означає загалом і що це означає для Кличка як для міського голови, на що мер Києва дав таку відповідь:

“Це означає продовження політичної боротьби у країні. Комусь там не подобається Кличко, який керує Києвом, і хочуть знайти будь-які речі для того, щоб… Це інструмент політичної боротьби. Ось так, якщо коротко. Не більше”.

На запитання журналістів, кому саме може не подобатись Кличко, мер Києва лаконічно відповів:

“На жаль, у нас нічого не відбувається без погодження з Офісом президента. Я переконаний у цьому. Це чітке завдання”.

Звернемо увагу, що ресурс BBC ще в грудні 2023 писав про ймовірний політичний конфлікт між президентом України Зеленським та мером Києва Кличком.

Тоді мер Києва заявляв про наступ влади на місцеве самоврядування та концентрацію усієї влади в державі в одних руках та в Офісі президента. Він нагадував, що “неугодних” ОП мерів міст звільняють, як це сталось у Чернігові.

На питання, як Кличко почувається під ймовірним тиском влади, він відповів:

“Багато речей і хайпу, який зараз відбувається, робиться, щоб розхитати ситуацію. Навіть заява провладних представників, що зараз все погано, всі мости впадуть, система забезпечення в місті Києві може в будь-який момент зупинитися, метро може навіть затопити. Я можу сказати, що за великим рахунком це неправдива, брехлива інформація”.

Далі журналісти задали питання мерові Києва з приводу закритих станцій метро, у котрих були затоплені водою рейки через розгерметизацію тунелю.

Кличко ж відповів, що нібито ніякої загрози затоплення метрополітену не існує.

“Це брехня. Крапка. І я хочу, щоб всі спиралися на висновки фахівців, а не на якихось там людей, які взагалі не мають жодного розуміння, навіть освіти, знань, що стосується транспортної інфраструктури”, – заявив Кличко.

Крім того, мер Києва заявив, що найкоротший термін виправлення проблем на закритих станціях – до кінця літа.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ ширили відео, у котрому Кличко оглядає аварійний стан станцій метро. Зі скріншотів видно, що станції дійсно були затоплені: підлога, стіни і стеля – у воді і підтіканнях.

Крім того, на інтерв’ю Кличка запитали з приводу проблеми людей, котрі під час повітряної тривоги вимушені залишатися на зупинках, очікуючи на комунальний транспорт.

Кличко відповів:

“Те, що люди, наприклад, під час повітряної тривоги залишаються на зупинках, – це відповідальність кожного з них”.

Насамкінець журналісти DW запитали Кличка, чи, на його думку, варто проводити вибори в Україні, коли держава знаходиться в стані війни.

Мер Києва заявив, що категорично проти виборів у нинішній ситуації.

“Які вибори, які рейтинги? Ми говоримо, буде Україна існувати чи ні, – сказав він, додавши: Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев’ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь – ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України”.

Нагадаємо, що питання можливості виборів у 2024 зараз є вкрай актуальним. Вперше про необхідність виборів під час війни в Україні, як зазначають ЗМІ, заявив президент ПАРЄ Тіні Кокс у травні 2023 року. На його думку, вибори навесні 2024 року мали бути “вільними та чесними”, навіть за умови, що вони будуть “не ідеальними в умовах воєнного стану”. Пізніше, про таку необхідність сказав американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем під час візиту до Києва у серпні.