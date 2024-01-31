У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію.

Про це йдеться в карті законопроекту №10449, який опубліковано на сайті парламенту, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зазначається, що коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

«Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних», – йдеться у повідомленні Міністерства оборони.

25 грудня Кабінет міністрів вже подавав до Ради законопроєкт про мобілізацію. Проте тоді в ньому знайшли низку недоліків та вирішили повернути на доопрацювання. 11 січня Кабмін законопроєкт відкликав. Згодом у Міноборони повідомили, що напрацювали нову редакцію документу.

У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроєкту:

Мобілізація з 25 років.

Військовим після звільнення з полону – відпустка на 90 днів.

При виїзді за кордон має бути військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.

Громадяни будуть зобов’язані реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного та проходити медогляд.

Звільнення з військової служби можливе у зв’язку із закінченням строку служби – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Військовозобов’язані після оголошення мобілізації мають 60 днів, щоб уточнити облікові данні – через центр надання адмінпослуг, ТЦК або електронний кабінет.

Якщо прийшов добровільно до ТЦК – після ВЛК є два місяці, потім курс підготовки.

Військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою.

Військовий облік щороку у січні-березні для чоловіків з 17 років.

Загальновійськова підготовка у вишах для чоловіків (жінки – за бажанням).

Базова військова служба для чоловіків 18-24 років тривалістю до 5 місяців, можлива служба за контрактом.

Виключається обмежена придатність, є 9 місяців на повторний медогляд.

Особи з інвалідністю 2 та 3 групи до кінця року мають пройти переогляд на придатність, є виключення.

З повною версією проєкту закону про мобілізацію та його положеннями можна ознайомитись на сайті парламенту.

Депутат Сергій Нагорняк висловив думку, що закон про мобілізацію може бути прийнятий не раніше березня. Проте, хоч новий закон про мобілізацію ще не набув чинності, вже викликав хвилю обговорень в соцмережах.

Думками щодо нового законопроєєкту поділилися й військові. Український військовослужбовець та капітан бригади НГУ «Азов» Давид «Хімік» Касаткін в своєму телеграм каналі висловився стосовно нового законопроєкту про мобілізацію. На думку Хіміка потрібна мобілізація не тільки чоловіків, а й жінок:

«Де рівні права для всіх? Чому не мобілізують жінок, які можуть з зарплатні військового платити налоги. Та приносити користь хоча б тим, що перекладають папір с місця на місце», – говорить Хімік.

Для вагітних або тих жінок, котрі доглядають неповнолітніх дітей військовий пропонує зробити виключення. Щодо власної позиції, то Давид говорить, що не буде звільнятись, хоч має на це право за новим законопроектом, через перебування в полоні:

«Як я зрозумів, що з цим законом я зможу звільнитись , але не буду», – додає Хімік.

Оновлену версію законопроєкту про мобілізацію коментують також і снайпери брати Яковлеви Данило і Кирило. Військові вражають, що законопроєкт сильно політизували: «тому зараз політичні партії більше переймаються не ґрунтовністю та адекватністю закону, а як собі заробити політичні дивіденди для майбутніх виборів».

Також брати наголошують, що в розробці проєкту не приймали участі військові, власне ті люди, котрі розбираються в таких питаннях найліпше:

«До розробки цього законопроєкту не була залучена мілітарі-спільнота та командири тих бригад/підрозділів, які показали хорошу ефективність та професіоналізм. Законопроєкт робили люди, які не розуміють реальну ситуацію на передку і всіх проблем з військовими у підрозділах»,- йдеться в повідомленні.

Брати Яковлеви наголошують, що для нас має бути важливою якість, а не кількість військових. Саме тому «велика частина законопроєкту повинна стосуватися ПІДГОТОВКИ та ОСНАЩЕННЮ мобілізованих», – наголошують військові.

На останок брати додають, що разом з розробкою проєкту мобілізації також має проводитись роз’яснювальна робота з громадськістю, а сам законопроект є дуже важливим та має розроблятися на якість, а не на швидкість.