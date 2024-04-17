Стартувала весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Минув другий день засідання ПАРЄ. Сьогодні асамблея ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України коштом заморожених російських активів. 134 парламентарі з європейських країн проголосували за.

Такі положення резолюції розкрила для українців голова постійної делегації нашої країни в ПАРЄ Марія Мезенцева.

Державні кошти рф повинні бути доступні для відновлення України. Держави, які володіють цими активами, повинні співпрацювати та передати їх до міжнародного механізму компенсації.

Асамблея вважає, що створення під егідою Ради Європи міжнародного компенсаційного фонду та механізму компенсації, як окремого міжнародного інструменту, забезпечить структурований спосіб оцінки та компенсації збитків

Оскільки вже створений Реєстр збитків бере на себе трудомісткий процес реєстрації збитків України в рамках підготовки до міжнародного процесу позовів, країни, які заморозили російські активи, повинні передати ці активи до міжнародного компенсаційного фонду.

Для ефективного вирішення претензійного процесу необхідно створити міжнародну комісію з розгляду позовів про відшкодування збитків, внесених до реєстру.

Очікується створення міжнародного трастового фонду. де будуть депоновані всі державні активи рф, якими володіють держави-члени Ради Європи.

Забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості у виплаті коштів, які мають бути використані для компенсацій українцям.

Постійна делегація України в ПАРЄ складається з 25 членів. Очолює її Марія Мезенцева. Втім й інші делегати не лишаються осторонь. Передати Україні ППО закликав із трибуни Олексій Гончаренко.

«Потужна резолюція про відновлення України, яка містить термінове надання ППО та конфіскацію російських активів для відшкодування збитків українцями та Україні проголосована одноголосно ПАРЄ!» — Лариса Білозір, членкиня постійної делегації України в ПАРЄ.

Як рішення ПАРЄ вплинуть на подальшу долю України редакція «Межі» запитала у політолога Артема Бронжукова.

«ПАРЄ – це статутний і консультаційний орган Ради Європи. Його головний функціонал в тому, що він об’єднує в собі представників різних парламентів з європейського простору. В ПАРЄ входять майже всі країни, що представлені на континенті. Його головні функції – це політичні резолюції, виступи щодо актуальних політичних і європейських подій. Також вони приймають участь в процесах адміністративних всередині самої Ради Європи, приймають нових членів, подають звіти, отримують звіти з Ради Європи. Функція ПАРЄ більш політична, координаційна, в плані консультацій і заяв вони себе проявляють», — розповів Бронжуков.

Ще одним гучним питанням стало членство Косово у Парламентській Асамблеї Ради Європи. Лише один депутат української делегації, Олексій Гончаренко, підтримав це рішення.

“Я давно просуваю це питання тут, у ПАРЄ. Адже ми повинні протистояти будь-яким намаганням побудувати імперію в сучасному світі. Ні російська, ні сербська, ні будь-яка інша імперії – ніколи не будуть відбудовані”, – зазначив він.

Вчора ж юридичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи не визнав легітимність президента росії володимира путіна. Асамблея зауважила про висновки Венеційської комісії Ради Європи про те, що «відмова від обмеження терміну повноважень для чинного президента порушує як конституцію росії, так і міжнародні правові принципи». Країни-члени Ради Європи, Європейський Союз, США закликали зупинити контакти з кремлем, окрім гуманітарних.

Нагадаємо, ще у жовтні 2023 року Асамблея закликала держави-члени Ради Європи «визнати Володимира Путіна нелегітимним після закінчення його поточного президентського терміну та припинити будь-які контакти з ним, за винятком гуманітарних контактів і в прагненні до миру».

«У ПАРЄ представлена велика кількість країн. Потім це рішення, завдяки міжнародній активності з боку України, простіше екстраполювати на уряди та парламенти країн Європи. І це найбільший інтерес України — зібрати широку коаліцію з тих держав, які б просувати це питання на національному рівні, а потім, можливо, на міжнародному. Очікувати різких рішень у цьому випадку не варто, але це чергова цеглина в цю велику таку міжнародну надбудову, яку ми намагаємося побудувати для делегітимізації путіна. Та основна мета – визнання його міжнародним злочинцем і притягнення до відповідальності в Гаазькому чи іншому трибуналі», — Артем Бронжуков, політолог.

Вже завтра парламентарі дебатуватимуть про те, як протистояти тоталітарному режиму в росії.