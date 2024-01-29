В Угорщині знову заговорили про територіальні претензії до України. Депутат Національної асамблеї Угорщини, лідер правої партії Mi Hazánk Mozgalom Ласло Тороцкаї заявив, що «питання Закарпаття має бути вирішене».

Під час щорічного збору партії Mi Hazánk, її лідер Ласло Тороцкаї обговорюючи тему російсько-української війни заявив, що якщо державність України припинить своє існування в результаті війни, Mi Hazank претендуватиме на Закарпаття як єдина парламентська партія:

«Якщо після закінчення цієї війни Україна втратить державність, ми, як єдина угорська сторона, будемо претендувати на Закарпаття», – заявив угорський політик.

Він також зазначив, що нібито тиск «міжнародних фінансистів» призвів до війни в Україні, яка «зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно». Крім того, лідер Mi Hazank стверджує, що Україну начебто купив BlackRock – найбільший у світі інвестиційний фонд, у розпорядженні якого більше ніж 10 трильйонів доларів.

Тороцкаї також заявив, що його політична сила має «чітку позицію» щодо російської агресії проти України, яка передбачає «негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів».

Угорський політик вже не вперше робить подібні заяви на адресу України. Так, у листопаді 2022 року він привітав Польщу з Днем Незалежності, опублікувавши на своїй сторінці у соцмережі Х фото командувачів Польщі та Угорщини, зроблене після окупації Закарпаття угорськими військами у 1939 році. Світлину Тороцкаї підписав фразою «Зустрінемося знову на спільному польсько-угорському кордоні».

В Україні одразу відреагували на скандальний заклик Тороцкаї, Міністерство закордонних справ України закликало уряд Угорщини засудити висловлювання депутата, оскільки вони є неприйнятними та підривають двосторонні відносин країн.

Також неоднозначними є заяви, з якими виступає прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. На його думку, те, що відбувається в Україні, війною назвати не можна, бо війну, мовляв, не було оголошено. Тож, вторгнення рф в Україну він називає «військовою операцією», в котрій, як він вважає, Україна не зможе отримати перемогу на полі бою.

Вслід за Ласло Тороцкаї про територіальні претензії до України заговорив й його румунський колега Клаудіу Тирзіу. Лідер румунської партії АСР заявив, що готовий пожертвувати членством Румунії в НАТО, щоб анексувати території України.

«Я вважаю, що необхідне розморожування відносин між Румунією і росією, я визнаю необхідність співпраці між Румунією і росією, я готовий внести свою лепту в це, але тільки після того, як росія доведе, що вона теж хоче всього цього», – говорить Тирзіу. Про це повідомляє румунська редакція Newsweek.

При цьому він заявив, що «офіційна позиція АСР полягає в тому, що НАТО, для вступу в який Румунія доклала величезних зусиль – саме для того, щоб захистити нас від росіян, які вже 12 разів вторгалися в нашу країну, – є лише однією з тих імперій, з якими ми повинні мати справу, щоб відхопити шматки України».

Клаудіу Тирзіу відомий тим, що за кілька днів після повномасштабного вторгнення росії в Україну заявив, що готовий «дати п’ять» росіянам. Тоді він перебував на керівній посаді в одній з найбільших партій Румунії.

«Ми не будемо по-справжньому суверенними доти, доки не реінтегруємо румунську державу в її природних кордонах! Південна Бессарабія, Північна Буковина, Земля Герца, Закарпаття – все, що було і є частиною румунської нації, повинно повернутися в межі кордонів однієї й тієї ж держави», – заявляє Тирзіу.

Аналізуючи заяви політиків від Угорщини та Румунії щодо територіальних претензій до України та їх вплив на подальшу ситуацію в країні слід пам’ятати про те, що «Альянс за об’єднання Румунії» має 13 із 136 місць у Сенаті та 29 із 328 місць у Палаті депутатів, тобто майже 10%.

Ультраправа партія Mi Hazank Mozgalom займає в парламенті Угорщини 6 місць із 199. Більшість (117 місць) у партії «Фідес» премʼєра Віктора Орбана, який виступає проти підтримки України у війні, вимагає переговорів з росією і блокує допомогу Україні від ЄС.

Проте думка Орбана також не є вирішальною та особливого впливу не має. До прикладу – в ЄС прийняли рішення, що у Угорщини заберуть право голоса, якщо Орбан заблокує допомогу Україні саміті 1 лютого, – Politico.

Також обговорюючи з територіальні претензії до України політиків Тороцкаї та Тирзіу пам’ятаємо й про те, що на даний час збройні сили Угорщини нараховують – 27000 діючих військових, а збройні сили Румунії – 69000 діючих військових.