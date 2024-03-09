Святослав Кутняк, офіцер ЗСУ, військовий 43-окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Тараса Трясила та співзасновник партії “Народовладдя”, 7 березня виступив із заявою про те, що його оголосили в розшук, поки він перебуває на фронті.

Кутняк повідомив, що розшукують його по справі “сміттєвої люстрації” екс-нардепа Віктора Пилипишина. 25 вересня 2014 року на Віктора Пилипишина був здійснений напад. Як зазначив офіцер ЗСУ, “невідомі патріоти” викинули екс-нардепа в сміттєвий контейнер за його попередню діяльність щодо підтримки режиму Януковича.

Віктор Пилипишин голосував за “диктаторські закони” 16 січня 2014 року, а потім – хотів зареєструватися кандидатом у депутати. Це, за словами Кутняка, і обурило патріотів, наштовхнувши їх на протиправні дії.

“Цього покидька, за керівництво якого Шевченківською райдержадміністрацією були масово роздерибанені земля та комунальні приміщення центрального району столиці, кияни зустріли під стінами Центральної виборчої комісії. Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою”, – наголосив Кутняк.

Нагадаємо про наш матеріал, у котрому згадувалося, що Пилипишин хотів забудувати фортецю часів Київської Русі, яку наразі знищує мер Києва Віталій Кличко.

Після нападу Пилипишин написав заяву в поліції. Тоді правоохоронці спіймали одного з нападників. Пилипишин нібито впізнав трьох із них і сказав, що нападники є членами ВО “Свобода”. Вони, за словами екс-нардепа, брали активну участь у виборчій кампанії депутата Київради Юрія Левченка, коли Святослав Кутняк також був членом ВО “Свобода” і помічником-консультантом Левченка.

В 2016 році, як зауважив співзасновник партії “Народовладдя”, через суспільний розголос, а також – відсутність доказової бази справу проти нього закрили.

Втім, наразі справу поновили. За словами Кутняка, йому обіцяли знову закрити кримінальну справу, якщо той визнає свою провину по строкам давності. Офіцер ЗСУ назвав це “політичним тиском” і “політичним переслідуванням”.

Владі, як зауважив Кутняк, боротьба з корупцією та її висвітлення зі сторони “Народовладдя” (наприклад, різка критика мера Києва Віталія Кличка, а з останнього – висвітлення незаконного сприяння влади Києва забудовникам) є не вигідними, тому вона поновлює старі справи.

“Реанімували цю справу про “сміттєву люстрацію” бо сподіваються таким чином залякати мене та всю нашу команду “Народовладдя”, щоб ми не критикували владу і не висвітлювати її корупційні оборудки”, – заявив військовий.

Насамкінець Святослав Кутняк закликав слідчих “припинити кримінальну справу проти нього і не заважати йому захищати Батьківщину”.