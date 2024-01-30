Два місяці тому на Ютуб-каналі “DOSCH”, що належить політтехнологу Володимиру Петрову, вийшов випуск програми “Чорний Розрив”, співведучим котрої є журналіст Сергій Іванов. Нагадаємо, що програма “Розрив” також виходить на Ютуб-каналі “Ісландія ТБ”.

Програма “Чорний Розрив” на “DOSCH” відрізняється від “Розриву” на “Ісландія ТБ” тим, що перша – більш іронічна, і гумор там “чорніший”. Суть програми “Чорний Розрив” полягає у тому, що ведучі обговорюють нагальні темі, а також – окремих особистостей українського (і не тільки) інфополя, попутно іронізуючи, вкраплюючи саркастичні коментарі.

У випуску, зазначеному вище, ведучі програми, оглядаючи інтерв’ю на каналі Маші Єфросініної, обговорювали, чому реп-виконавиця Альона Альона та блогерка Маша Єфросініна не репостять збори на військових (у відео – з 24:18).

Вчора Альона Альона виклала пост обурення у себе в Інстаграмі з підписом “Я не буду мовчати!”.

У пості Альона Альона навела фрагмент з випуску “Чорного Розриву”, де Володимир Петров разом з Сергієм Івановим у грубій манері обговорюють її, називаючи “хабалкою”.

Крім того, Альона Альона прикріпила вирізку з випуску “Чорного Розриву”, де ведучі робили огляд на фрагмент з інтерв’ю Аліни Доротюк, котре вона брала у блогерки “Люди з Голівуда”. Ведучі грубо розкритикували “Люду з Голівуда”, за те, що вона нібито рекламує росіян і не виступає противницею їхньою продукції в Україні за певних умов.

Ось, що написала Альона Альона у себе в пості:

В коментарях під постом різні зірки висловились на підтримку Альони Альони (деякі – з питанням кенселінгу):

Відразу після посту Альони Альони Володимир Петров почав сміятися з неї у своїх сторіс, постячи меми, на кшталт:

Сергій Іванов не став коментувати ситуацію.

Згодом, сьогодні ввечері, на Ютуб-каналі “ТЕЗИ”, ведучими котрого є Володимир Петров, Сергій Іванов, а також – політичний консультант Валентин Гладких, вийшов ролик під назвою “Петров відповів Alyona Alyona”.

“В мене немає ні бажання ні сил виправдовуватись у тому, що сталося і станеться ще не раз. Повірте, для мене це стандартна ситуація”, – сказав Володимир (0:27 на відео).

Потім відомий політтехнолог заявив, що більшість з блогерів, котрі критикуються ним, не сплачують податків і, до того ж, рекламують російські казіно, отримуючи за це гроші від росіян (1:30 на відео).

“Мені начхати, що думає людина про зовнішність людей, але мені абсолютно не начхати на те, що в Україні з’явився певний прошарок громадян, які вважають, що можна заробляти гроші в соцмережах, рекламуючи інтернет-казіно і при цьому не сплачуючи податків (котрі йдуть на ЗСУ)”, – заявив Володимир і додав: “Мене абсолютно не влаштовує, що українські співачки отримують гонорари за виступи на корпоративах також в конверт і також не сплачують з цього податків”.

Як видно, конфлікт набирає нових обертів. Скоро дізнаємося, що буде далі з цією ситуацією.