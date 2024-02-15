Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 13 лютого, підписав законопроєкт «Про регулювання обігу рослин роду коноплі», проєкт якого був ухвалений Верховною Радою у грудні 2023 року. У документі прописані сфери та мета застосування цієї рослини, про це йдеться на сайті Верховної ради України.

Закон створює умови для законного обмеженого обігу та використання рослин роду коноплі, її смоли, екстрактів і настоянок у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Боротьба за легалізацію медичного канабісу в Україні йде вже багато років, а обговорення цього питання не вщухають й досі.

Верховна рада України підтримала законопроект про легалізацію медичного канабісу у першому читанні ще в липні 2023 року. Тоді нардепами було внесено більш ніж 800 правок. Ухвалити сам законопроєкт закликали Рада національної безпеки і оборони, Міністерство у справах ветеранів та лікарі-онкологи України.

21 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Проте, тоді парламентський комітет з питань здоров’я нації надав рекомендації ухвалити законопроєкт з певними змінами.

Закон про медичний канабіс регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності й дозволяє купувати його тільки за електронним рецептом від лікаря.

Власне законопроєктом передбачено, що:

розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде опрацьовуватися поліцією відповідно до законодавства.

виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах; вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції, також кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

«Прийняття даного законопроєкту – це одночасно велика перемога гуманізму і початок довгого шляху для втілення усіх проголосованих норм. Попереду багато роботи, проте перший крок зроблений. На нього чекало мільйони людей. Всі вони сьогодні нарешті отримали шанс на кращу якість життя. Хочу окремо підкреслити важливий момент: держава буде суворо контролювати обіг ліків на основі канабісу, а використання його у рекреаційних цілях, як і раніше, залишиться під забороною», – стверджує Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністерство охорони здоров’я назвало ухвалення цього закону «історичним рішенням» та висловили вдячність депутатам за підтримку.

«Адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей із розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо. Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах», – прокоментували законопроєкт у МОЗ.

Під час війни легалізація медичного канабісу набула ще більшої актуальності, оскільки йдеться про лікування пацієнтів з ПТСР, а саме ветеранів та постраждалих під час бойових дій осіб.

Легалізація препаратів на основі медичного канабісу дозволить пацієнтам з онкологією, епілепсією та розсіяним склерозом зменшити біль та полегшити лікування.

Також препарати призначають пацієнтам при таких станах як:

ригідність м’язів і спазми, викликані розсіяним склерозом.

хвороба Альцгеймера;

хвороба Крона;

глаукома;

сильний і хронічний біль.

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування пацієнту не підходять або не допомагають.

Міністерство охорони здоров’я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель буде можливий виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань і за рецептом.

Варто не забувати також й про те, що легалізація медичного канабісу матиме позитивний вплив для українського бізнесу. Фармкомпанії зможуть виробляти нові препарати, а аграрії матимуть ще одну культуру для вирощування.

Проте, запуск механізму внутрішнього виробництва вимагає певного часу, тож, на першому етапі, виробництво скоріше за все здійснюватиметься з імпортованої сировини.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.